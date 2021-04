Desde Santander, un cura criticó la reforma tributaria

Desde Santander, exactamente desde Pinchote, un municipio que queda a casi tres horas de Bucaramanga surgieron duros cuestionamientos de la reforma tributaria que el Gobierno nacional quiere realizar.

El padre Roberto Arenas, daba una eucaristía en la iglesia San José de Padua del municipio y al finalizar el sermón, indicó que es un atropello lo que el Estado quiere hacer con los grabados del IVA de varios productos de la canasta familiar.

El sacerdote dio a entender que si en Colombia se sumara el dinero con lo que se hace la corrupción, se podría recaudar todo lo que el Gobierno necesita.

Manifestó que en vez de realizar compras innecesarias, se debe direccionar el dinero en las cosas que de verdad requiere Colombia. Además, señaló que los senadores ganan mucho y no pagan nada de impuestos.

"Que Dios me perdone si soy ave de mal agüero, pero cuando la gente se cansa la toteada es duro. Ya no se puede más, ya es un abuso con solo parar la corrupción alcanzaría plata para botar para lo alto. Estos días pasaron la declaración de renta de los ilustres senadores y no pagan nada de impuestos, pero al pueblo si le tocará pagar solo ganando $2 millones de pesos", puntualizó.