Después de tres meses del huracán Iota, no avanza la construcción de Providencia

El próximo 16 de febrero se cumplen tres meses del desastre que dejó el paso del huracán Iota por la isla de San Andrés y Providencia.

Desde la zona afectada la comunidad raizal denuncia que no se ha iniciado la reconstrucción de la isla, que las viviendas afectadas siguen sin techo, que no hay un censo actualizado de damnificados y no hay respuesta Estatal, sobre todo para los adultos mayores.

Raúl, habitante de Providencia, dijo que “las personas siguen viviendo en carpas con plásticos encima. Agradecemos al Gobierno Nacional, no podemos decir que no han hecho nada, pero pensamos que en otros lugares cuando hay emergencias los tienen como prioridad”.

Sobre las quejas en las entregas de ayudas humanitarias, indicó que “esto fue un tema de logística, un tema de distribución porque las personas encargadas no conocían la isla y entregaban las ayudas en los mismos sectores”.

“La primera etapa de la construcción de viviendas consta de 90, entonces nos hace pensar cuándo terminarán de entregar todas las casas”, señaló.

Bertha Hooker, cantante y habitante afectada en San Andrés, manifestó que “la ayuda humanitaria como tal, me imagino que si estamos hablando de alimentos, no son balanceados. Están dando un bono de $400.000 para compras en supermercados, pero ponen condiciones”.

Le puede interesar:

Para Francisco “se ha visto que no se han cumplido muchas de las cosas que habían prometido, pero van tratando de solucionarlas, porque también como pueblo debemos pensar que todo no se soluciona de un momento a otro”.

“Se han estado entregando más carpas, pero ya no queremos más porque queremos que avance el proceso de la reconstrucción”, declaró.

Finalmente, la líder raizal Aminta Robinson, explicó que “no tuvieron en cuenta el impacto del huracán y veo que no han superado la etapa de reuniones”.

“Si se mira el panorama uno se da cuenta que sí suceden cosas, como parte de la comunidad se llevaron a cabo en los últimos dos años algunas consultas previas de obras que se iban a llevar a realizar como el dragado de la bahía, pero algunos nos son buenos para la isla. Además, se han hecho obras que la comunidad no ha autorizado”, reveló.