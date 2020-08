Disparo de un policía acabó con la vida de mototaxista en Santa Marta

Como Jonathan José López Jurado de 29 años de edad, fue identificada la víctima asesinada por un patrullero de la Policía en el sector de la calle 30, al sur de Santa Marta.

Según testigos del hecho, el fallecido salió en defensa de su hermano que en medio de un procedimiento de tránsito, fue supuestamente ultrajado por miembros de la fuerza pública.

“Yo llevaba un hombre discapacitado, que no creo que sea un peligro para la sociedad, nos dimos cuenta que el policía nos observó, yo le dije al señor que se bajara de la moto. Cuando llegué donde el agente me detuvieron y al pedirme los papeles, me da un golpe en el pecho y dice que me va a quitar la moto”, cuenta José William López.

Al percatarse de la situación, Jonathan se acercó al lugar y exigió respeto para su pariente, pero el uniformado, en palabras de quienes presenciaron el homicidio le dijo, "¡Cállate gonorrea! Y luego le disparó sin piedad, dejándolo tendido en el piso”.

La víctima fue llevada por compañeros del gremio al Hospital Julio Méndez Barreneche, donde no resistió el impacto del proyectil y minutos más tarde murió, cuando su padre, un reconocido reportero gráfico de la ciudad, exigía que le salvaran la vida.

La versión de la Policía Metropolitana

El coronel Óscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, se pronunció sobre este asesinato, y su versión dista del testimonio de la familia y amigos de López.

Según el informe presentado, el patrullero involucrado disparó su arma de dotación porque se sintió intimidado con otra arma que le sacaron.

“Los policías realizan una persecución porque un motociclista estaba violando la medida de parrillero hombre. Tras alcanzarlo y pedirle los documentos del vehículo, una persona sacó un arma de fuego y uno de los oficiales reaccionó y disparó”, indicó Solarte.

El comandante también explicó que “por el momento solo tenemos la versión entregada por nuestro policía, pero ya dimos parte al CTI que realizará los actos urgentes. También la oficina de control interno tiene conocimiento para que tome las determinaciones correspondientes”.

Se estableció que los miembros de la institución relacionados fueron detenidos de manera preventiva, hasta que se conozca los primeros resultados de la investigación.