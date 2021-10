Dos millonarias obras están paradas en el departamento de Córdoba

Pese a que la gerente de Aguas de Córdoba, Gloria Cabrales, había informado hace más de un mes que todo estaría dispuesto para retomar los trabajos en el esperado acueducto de Tierradentro, (Montelíbano), la comunidad asegura que la obra sigue en veremos, pues aún no llega nadie al territorio a concluir el proyecto que beneficiaría a más de 8.000 personas de esta apartada zona del sur del departamento.

“La verdad estamos muy preocupados por la construcción del acueducto del corregimiento de Tierradentro, ya que la obra no tiene ningún avance, está totalmente parada. Como ciudadano me preocupo porque esta obra lleva más de 12 años, y no dan solución alguna”, advierte un habitante de la zona.

Este medio intentó buscar nuevas reacciones por parte de la gerente de Aguas de Córdoba, pero no obtuvo respuestas. Sin embargo, la fecha pactada para la entrega del acueducto que ha recibido más de $2.000 millones, sería el 6 de diciembre del 2021, objetivo que las comunidades han puesto en duda debido al abandono que hoy presenta el proyecto que también estaría en la lupa de la Contraloría General de la República.

Otra millonaria obra que sigue parada es la rehabilitación de la estructura de pavimento de la vía La Apartada-Montelíbano, donde el contratista denunció ser víctima de extorsión por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

De acuerdo con la denuncia que fue revelada por el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, en un consejo de seguridad, al contratista le estarían exigiendo $1.200 millones para dejarlo trabajar en el proyecto. Este hecho, habría originado la suspensión de la obra que, según lo indicado, fue adjudicada el 23 de diciembre del 2020 y su ejecución sería del 87%.

Este proyecto fue suscrito entre la Gobernación de Córdoba y el Consorcio Vía La Apartada 2021, por un valor de $22.123.110.959 (veintidós mil ciento veintitrés millones ciento diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos), cifra de la que se habría cobrado el 79%.

Según lo informado a La W, esta obra sería concluida con presencia policial y militar, pero hasta el momento los trabajos no han sido retomados. Aún no se ha establecido fecha para que se pueda dar continuidad a las labores.

