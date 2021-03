Dos secretarios renuncian al gabinete departamental en Córdoba

La renuncia irrevocable del secretario de Competitividad y Cooperación Internacional de Córdoba, Eduardo José Tous, se conoció el pasado 11 de marzo, luego de que él mismo la hiciera pública, justificando su decisión en motivos personales.

“Mi actividad desde la administración departamental ha terminado. Es el momento de cumplir nuevas misiones de vida familiar y profesional, siempre sirviendo a mi departamento desde el lugar en que me encuentre. Por tanto, presento mi renuncia de manera irrevocable como secretario de Competitividad y Cooperación Internacional”, indicó el hoy exfuncionario.



Foto: Eduardo Tous-cortesía (archivo).

Sobre sus posibles aspiraciones al Congreso en el 2022, ‘Joche’ Tous, como es conocido en el departamento, sostuvo que “vamos a estar es pendiente de temas de vacunación y reactivación económica; yo creo que es lo importante ahora. No es el momento de hablar de candidatura”.

Sin embargo, no lo descartó y dejó entrever que su inclinación podría ser por el Partido Liberal.

“Yo renuncié el Partido de la U, hace muchos meses atrás sin contemplar nuevos caminos políticos. Allí tengo buenos amigos y excolegas en el Congreso. Hoy Eduardo Tous no pertenece a ningún partido político, porque no aparezco como militante, pero del Partido Liberal les puedo decir, que sus ideologías las compartimos. No olviden que la U se forjó en su mayoría por liberales”, anotó el exfuncionario, que en su momento fue fórmula al Congreso del exsenador cordobés, Bernardo ‘Ñoño’ Elías.



Foto:tomada de Twitter @camiloberrocal

Otro de los que dio un paso al costado, fue el secretario del Interior y Participación Ciudadana, Camilo Berrocal, quien dijo adiós al cargo, a través de la siguiente carta que hizo pública en su red social Twitter:

Cortesía.

Con estas renuncias, en total fueron cuatro los secretarios del gabinete departamental que dejaron sus cargos con miras a las próximas elecciones al Congreso.

Cabe recordar que, entre los que también dejaron sus funciones en la administración departamental se encuentra Walter Gómez, quien estuvo en la Secretaría de Salud y Pedro Nel Duque, en la Secretaría de Tránsito de Córdoba.