El presidente Duque no es un ‘narcoparamilitar’: Ceballos a indígenas del Cauca

Luego que el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, cancelara la agenda en el marco del Plan Social, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, lamentó la decisión y denunció que un integrante de la Minga ofendió al presidente Iván Duque al afirmar que es un ‘narcoparamilitar’.

El funcionario dijo que no hará público el nombre de la persona que hizo la aseveración, aunque anunció que enviará las declaraciones realizadas al Cric.

Por otra parte, señaló que no está de acuerdo con los argumentos que estigmatizan a las comunidades, pero tampoco aquellos que afectan al Gobierno.

“No creo que ese sea el espíritu de la Minga, son declaraciones públicas que nos han ofendido, y han ofendido la dignidad presidencial (…) El presidente Duque elegido por el pueblo colombiano para ser su primer mandatario no es un ‘narcoparamilitar’”, subrayó.

Ceballos aseguró que está convencido que quien hizo las afirmaciones no consultó con la Minga del Suroccidente, y reiteró que los partidos de Gobierno no hablan en su nombre, “jamás he hablado de ningún señalamiento contra ustedes, en relación con ningún tema que se vincule con actividades ilícitas y nunca lo haré”.

Sobre la suspensión de las actividades, explicó que informará la decisión al Presidente de la República a la espera de que el 30 de octubre se determine si las comunidades continúan o no la agenda.

El consejero del Cric, Ferley Quintero, expresó que la determinación de suspender las reuniones obedece a la estigmatización a la que han sido sometidas las comunidades indígenas y porque el presidente Iván Duque no los atendió en Bogotá.