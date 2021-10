Empresa reintegra a hija de Jaime Barbini que había sido despedida sin justa causa

Luego que Catherine Becerra, hija de Jaime Barbini denunciara en W Fin de Semana su despido injustificado y las implicaciones que le generaría el quedar desempleada, las directivas de la empresa BNP Cardif Seguros Colombia se comunicaron con ella para reintegrarla y además ayudarle en la recuperación de su padre.



“Estoy tranquila, el día de hoy, porque tomaron buenas decisiones al saber y escuchar que era lo que había pasado, realmente la empresa el día de ayer se comunicó conmigo, me escucharon”, dijo.



Sostuvo que el representante de la empresa, no sabía lo que estaba ocurriendo de fondo, pues insiste que no fue un error o una equivocación estar presente en un homenaje de su padre para el cual había pedido permiso a la compañía.

Le pude interesar: Enojadas víctimas de controvertidos proyectos de vivienda en Tunja con Minvivienda

Becerra, le contó a su mamá que en BNP Cardif Seguros Colombia le dijeron que estuviera tranquila porque le iban evaluar su trabajo y mejorar sus condiciones.



A raíz de la denuncia la empresa, conoció la crisis que vive su familia por la enfermedad de su padre y lo van apoyar para que Jaime Barbini tenga una enfermera, mientras avanza la tutela contra la EPS que no le garantiza ese servicio. "Mi papá está en estados paliativos”.



“Esto sin duda, es un apoyo psicológico y moral, para mi familia, ellos no sabían ni tenían idea de la situación”, dijo.