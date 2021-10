En Argelia Cauca a más de mil niños se les vulnera el derecho a la educación

El rector de la Institución Educativa El Sinaí en el municipio de Argelia, Guillermo Andrés Mosquera, denunció que los estudiantes no han podido regresar a clases por la guerra que se tomó esa parte de la región del Cauca.



La población estudiantil afectada hace parte de las instituciones educativas Los Picos, La Playa, El Sinaí y La Belleza.

Mesa técnica para buscar soluciones a los afectados por combates en Argelia, Cauca



En esos sectores se han presentado fuertes combates entre disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, el ELN y recientemente con la fuerza pública, generando miedo, pánico, desplazamiento y además han dejado las aulas de clase vacías.



El rector señaló que, “existen alrededor de mil niños que no están siendo atendidos y a los que se les está vulnerando el derecho a la educación”.



Además, mencionó el profesor que la virtualidad a la que ha llamado la secretaría de educación no es una opción porque los menores, igual que sus padres, están en condición de desplazamiento, no tienen conectividad y tampoco los equipos necesarios.

“Es muy difícil permanecer en un lugar donde de un momento a otro se escuchan las bombas y los disparos de fusil, donde hay pánico y zozobra”, mencionó.



Ante la dificultad de recibir clase en medio de la guerra la población de Argelia Cauca, reclama acciones de las autoridades para que el municipio vuelva a la normalidad y los niños puedan ocupar de nuevo las aulas de los colegios.