En Córdoba estarían disponibles 81 camas UCI

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, en un reciente informe sostuvo que la ocupación en unidades de cuidados intensivos este 3 de julio, pasó de un 87,34% a un 82,91%. De acuerdo con el mandatario, de 474 camas UCI disponibles para atender a pacientes COVID y otras patologías en el departamento, 393 están siendo utilizadas.

Cortesía.

En el caso de la ciudad de Montería, la ocupación UCI, se mantiene con indicadores altos, en un 84,39%. Solo habría una disponibilidad de 64 camas.

Pese a este panorama, el alcalde de la capital cordobesa, Carlos Ordosgoitia, recientemente dijo que por el momento en la ciudad no se contempla el retorno de medidas como el toque de queda y ley seca.

“Después de más de un año de esta pandemia, de tener medidas restrictivas como el toque de queda, ley seca y también pico y cédula, hoy el compromiso es individual, la responsabilidad es del ciudadano y les pedimos no dejar de usar el tapabocas. No aglomerarse, sobre todo en sitios cerrados; mantener una distancia prudencial y entender que la pandemia no se ha ido, la vacunación no puede ser una falsa seguridad”, manifestó el mandatario municipal.

Sin embargo, en otras zonas como Sahagún, el alcalde Jorge David Pastrana, reveló los alcances del decreto que fue enviado al Ministerio del Interior, en busca de un visto bueno para implementar de nuevo medidas restrictivas en esta jurisdicción ante la desbordada situación en los centros asistenciales. La ocupación UCI estaría en un 88,89%.

“Una vez aprobadas, estas serían las medidas a implementar: toque de queda y ley seca de 10:00p.m. a 5:00a.m. de cada día. Se restringe la salida de menores de edad de 8:00p.m. a 5:00a.m. de cada día; se prohíbe todo evento público o privado que genere aglomeración”, dijo el alcalde de Sahagún.

En el municipio de Cereté, la ocupación es del 100%. De 12 camas UCI instaladas, 12 están ocupadas; por lo que en esta zona también se estudia la posibilidad de implementar medidas restrictivas.

En Lorica, la ocupación UCI se encontraría en un 55,88%. De 34 camas dispuestas, 19 están siendo utilizadas.

Por otra parte, el gobernador Benítez, también confirmó que de 641.712 dosis contra el COVID-19, entregadas al departamento, un total de 508.124 se habrían aplicado en Córdoba, para un avance en materia de cumplimiento del 79,2%.

Cortesía.

Asimismo, se informó que “a partir de hoy (3 de julio), comienza la vacunación contra el COVID-19 de la población de 40 años de edad en adelante. La vacunación de las personas de 40 a 44 años de edad, será estrictamente, a través de agendamiento. Asimismo, se seguirá vacunando a la población vulnerable”.