"En el INEM se pensaría construir un centro de innovación no un Cable Aéreo"

La secretaria de Educación de la Alcaldía de Manizales, Luz Marina Giraldo, entregó una respuesta a la denuncia dada a conocer por la comunidad educativa del colegio INEM, sobre la posible adquisición de predios para la construcción de la Línea 3 del Cable Aéreo, manifestando que no es cierta esa versión y lo que se ha pensado con la Universidad de Caldas, es la construcción de un centro de innovación en dos edificaciones.

Expresó que: "lo que quiero dejar en claro, es que el INEM es una institución excesivamente grande, yo creo que es la más grande de la ciudad que cuenta con 6 bloques y por qué hago esta claridad, porque el colegio en este momento tiene 600 estudiantes, población que se ha mantenido en los últimos 3 años y que llegan de diferentes sectores la ciudad, no de donde está ubicado el centro educativo", dijo la funcionaria.

Y agregó que, "nosotros le damos mucha importancia al colegio porque se tienen cerca de 70 niños que tienen discapacidades de diferente índole, además que cuentan con profesionales que brindan el apoyo respectivo, pero por otro lado comparto con la comunidad educativa su angustia sobre este tema".

Así mismo manifestó que: "como el colegio es tan grande y es tan costoso el arreglo de la institución en sus 6 bloques, los 600 alumnos nos caben en una de las edificaciones, nos quedan 5 de ellos, es algo exagerado porque nosotros solos no podemos remodelar el centro de educación. El Ministerio no lo ve viable porque nos hacen relación siempre al número de docentes, entonces ellos que dicen, les arreglamos unas de las edificaciones para que funcione el INEM, y es claro que no queremos que un centro de esos se pierda. Es de ahí donde se propone la idea que, en uno o dos bloques, se construya un centro de innovación de la Universidad de Caldas, estamos hablando de educación y de más oportunidades para Manizales, son 50 años de deterioro que nos pasaron factura a nosotros y lo que estamos buscando son salidas positivas a esta situación para la comunidad", aseguró la secretaria.

Y aclaro qué: "lo que se ha dicho de la construcción de la Línea 3 de Cable Aéreo, eso no es cierto, no tiene nada que ver con el proyecto porque el mismo ya tiene unos trazos, se tiene definido unos sitios. Lo que se pretende ahí, es decirle a Universidad de Caldas, aquí están estos bloques, ustedes los pueden arreglar, cuentan con el recurso y así se puede poner en funcionamiento para la ciudad", puntualizó la señora Luz Marina Giraldo.

