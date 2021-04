En San Gil también se presentaron disturbios en el segundo día de paro

Antes de que iniciara el toque de queda en la noche del 29 de abril, se registraron disturbios y desmanes en el municipio de San Gil, luego de que la protesta y marcha durante el día se desarrollara de manera pacífica.

Mientras se hacía un velatón y la gente transitaba por el puente Rojas Pinilla, la Policía del Esmad comenzó a dispersar a la gente por medio de papas bomba.

En videos se registró cómo los marchantes salen a correr para diferentes lugares para evitar que se vieran afectados con los gases lacrimógenos.

Varios testimonios relataron que fueron agredidos por la fuerza policial sin ser los protagonistas de desmanes y disturbios.

“La marcha es un derecho constitucional, así estemos en toque de queda no pueden limitarlo, no es la forma de la Policía de una marcha pacífica, sin disturbios, de espantar a los jóvenes con gases lacrimógenos, no hubo desmanes, salieron corriendo para seguir con la marcha y la policía lanzó gases, la próxima vamos a tener heridos, aquí no estaban bloqueando vías, no estaban lanzando piedras, no estaban haciendo absolutamente nada, la Policía tiene garantizar seguridad”, dijo uno de los marchantes que reaccionó a los actos de la Policía.

Esta misma situación se registró con el paro en Bucaramanga en donde no hubo agresiones o enfrentamientos entre la comunidad y la Policía, pero el Esmad lanzó papas bomba para dispersar a los marchantes.