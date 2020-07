Esto dijo exalcalde de Moniquirá inhabilitado por favorecer a Duque en época electoral

El exalcalde de Moniquirá, Ancísar Parra Ávila, aseguró que no cometió ningún delito tras el fallo en primera instancia de la Procuraduría General de la Nación que lo sancionó con inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos, por participación en política con el entonces candidato presidencial Iván Duque.

El Ministerio Público estableció que el exmandatario incurrió en falta disciplinaria al participar en las actividades realizadas el 16 de mayo de 2018, con el entonces candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque Márquez.

“Quiero decirle a los moniquereños que yo no cometí ningún delito, y lo voy a demostrar en la segunda instancia. Me acojo, pero no comparto la decisión de la Procuraduría Provincial de Tunja” dijo.

Sin embargo, para el Ministerio Público el comportamiento de Parra Ávila no se enmarcó en los cánones de rectitud, lealtad y honestidad exigidos a todo servidor público en el desempeño de sus funciones, al incumplir las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con las prohibiciones de tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos.