Familiares de Yuliana Samboní rechazan rebaja de pena a Rafael Uribe

Desde la vereda El Tambo, corregimiento de Los Milagros, municipio de Bolívar, en el sur del Cauca, los familiares de Yuliana Samboní rechazaron las posibles rebajas de pena que el homicida, Rafael Uribe Noguera, pueda tener.

Esto, luego de la denuncia de la representante a la Cámara del Partido Conservador y presidenta de la Comisión Legal de Equidad de la Mujer, Adriana Matiz, quien señaló que a este hombre le redujeron la condena por hacer “trabajos y otros motivos”.

“Uno como familiar no espera eso, porque él no tenía ninguna posibilidad de rebaja. Ahora no entendemos por qué dejan que esto pase, y la familia, como está lejos y desinformada, no sabe nada de esto”, aseguró Ovidio Samboní, tío de la pequeña.

El allegado aseguró que lo sucedido ha sido muy doloroso para toda la familia, y calificó como una injusticia lo que anunció la dirigente política a pesar de la gravedad de los delitos que efectuó con la menor.

Por otra parte, Samboní expresó que los padres de Yuliana no han recibido ayuda de ninguna índole, a pesar de todas las promesas que les hicieron cuando se presentó el crimen.