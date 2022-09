Fiscalía tiene agenda de investigación en el Magdalena, no agenda política: Vicente Guzmán

Vicente Guzmán Herrera aseguró que la decisión del juez en la audiencia del alcalde Rafael Martínez y el ex alcalde Carlos Caicedo, fue desatinada, arbitraria y no tiene presentación. Foto: Lizbeth Rodríguez (W Radio)( Thot )

“La decisión del juez en la audiencia del alcalde Rafael Martínez y el ex alcalde Carlos Caicedo, fue desatinada, arbitraria y no tiene presentación”.

Así lo aseguró el director seccional de la Fiscalía en el Magdalena, Vicente Guzmán Herrera, luego de que el juez Octavo Penal de Control de Garantías ordenara la libertad de los detenidos dos días después de haber sido capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en Santa Marta.

El pasado jueves 30 de noviembre, el juez Gabriel Modesto Ospino Guzmán dejó en libertad a Caicedo y Martínez dentro de la audiencia de imputación de cargos que adelanta esa entidad, en el marco de la investigación por aparentes irregularidades en la contratación de obras de readecuación de cinco centros de salud en Santa Marta.

(Lea también: Fiscalía y Procuraduría apelan la libertad de Martínez y Caicedo)

Caicedo señaló, a su salida de la audiencia, que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, está usando la Fiscalía como “herramienta política” en su contra y a favor de Cambio Radical, a lo que el director Seccional de la Fiscalía en el Magdalena respondió, puntualizando que “la Fiscalía en el Magdalena tiene una agenda de investigación y lucha contra la corrupción pública, no una agenda política”.

Guzmán indicó que la decisión del juez al dejar en libertad a Caicedo y Martínez fue “desatinada, arbitraria y no tiene presentación. El juez debió darle traslado inmediatamente a las nueve carpetas que contenían los elementos materiales probatorios, que estaban a 50 centímetros de la mesa de la audiencia, pero no lo hizo”.

Ante las declaraciones del aspirante a la presidencia, Carlos Caicedo, en torno a los procesos de investigación que se han propiciado en su contra y del alcalde Rafael Martínez, el director de Fiscalías declaró que no tiene ningún interés particular, ni ninguna animadversión en contra del estos funcionarios.

“Llegué a este puesto hace un año y lo que vemos ahora son apenas los primeros resultados, pero aquí se está investigando a todos. Las irregularidades del PAE, contratos del Infotep y otras investigaciones que muy pronto darán resultados. Tengo que hacer mi trabajo”, advirtió Guzmán.

Sobre el proceso en contra del alcalde y ex alcalde samarios, Guzmán puntualizó que no tienen ningún impedimento para salir del país, pero siguen vinculados al proceso al igual que los otros cuatro ex contratistas y funcionarios.