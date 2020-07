Frustran atentado criminal contra exparamilitar ‘Mono Leche’ en Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Wilson Montenegro, confirmó que la rápida reacción de los escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección-UNP y miembros de la Fuerza Pública, impidió la materialización una acción criminal planeada en contra del exparamilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como ´Mono Leche´.

Los hechos se registraron en la hacienda de Roldán, ubicada en el corregimiento de Garzones, en horas de la mañana de este 16 de julio. Dos de las seis personas que al parecer ingresaron armadas al lugar fueron detenidas y dejadas a disposición de las autoridades judiciales competentes.

“Evitamos que se lograra este hecho y también logramos incautar dos fusiles, un revólver, una granada y siete proveedores. Tenemos individualizadas a dos de las personas que participaron y todos estos elementos materiales probatorios servirán de aporte para el proceso judicial”, estableció el uniformado.

Le puede interesar:

Por su parte, Jesús Roldán, en entrevista concedida a un medio del departamento de Córdoba, estableció que “me preocupa que cuando uno quiere contar la verdad para esclarecimiento de las víctimas, con esto le pagan a uno las personas que fueron y participaron en los grupos armados y entonces, se creen doctores y las personas más importantes del mundo que son las más involucradas. Al yo denunciar estos personajes, ellos buscan la forma de asesinar a Mono Leche”.

Así mismo, agregó que “voy hablar con las autoridades para que me den más seguridad y si no pues, desgraciadamente para defender mi vida me tocará volverme armar porque yo con esto no puedo seguir confiado”.

Las personas que intentaron cometer la acción criminal habrían ingresado a la hacienda en motocicleta, pese a las medidas restrictivas que existen en la ciudad de Montería, como el no el parrillero.