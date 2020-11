Fuera de peligro ciclista Rodolfo Torres tras ser atropellado por una volqueta en Duitama

ue dado de alta del hospital Regional de Duitama, el ciclista boyacense Rodolfo Torres fue atropellado por una volqueta mientras entrenaba entre el sector Higueras, sufriendo una fractura de su clavícula derecha y laceraciones en el codo y en todo el costado derecho.

Lea en La W: Desacuerdo por moción de censura contra secretario de Gobierno de Cúcuta

"Estoy bien afortunadamente, no fue algo mayor. Estaba regresando de mi entrenamiento y venía por la ciclovía. Estaba lloviendo bastante, y la volqueta, hizo un giro, desafortunadamente no me vio y me embistió", dijo a W Radio.

Le puede interesar: Reportan reactivación del COVID-19 en varias personas de Barrancabermeja

Torres estuvo en observación, donde le tomaron unas placas para descartar alguna otra fractura y le dieron salida las 10 p.m..

Por ahora el ciclista no se ha podido comunicar con su equipo Team Illuminate y envió un mensaje a los cunductores para que respeten el metro 50. "Pedimos prudencia".