Gina Castañeda, mujer trans que logró su titulación como abogada

Por medio de una acción de tutela Gina Juliana Castañeda, una mujer transgénero, de 52 años, logró que le pusieron en su título profesional como abogada y no abogado.

Esta idea surgió cuando Castañeda, junto con su grupo de amigas solicitó por la acción judicial que la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia, utilizará un lenguaje inclusivo en cuanto a temas de género.

"Un grupo de universitarios pensaron en ese léxico, decidieron hacer una acción de tutela en contra de la Universidad y del Ministerio de educación para hablar de género y un lenguaje inclusivo, ellas pusieron la tutela y yo soy una de las beneficiadas, me siento complacida con esta acción, tiene un beneficio grandísimo a todas las mujeres".

Su cambio comenzó a muy temprana edad, ya que a los 15 años ya se llamaba Gina, sin embargo, se graduó como niño, debido a que, en esa época no había lenguaje de género.

"A pesar de estar estudiando en el colegio me gradué como niño, en esas épocas no se hablaba de género, tuve padres amorosos, me dieron apoyo, y estuvieron incondicionalmente".

"Llegué a la universidad con la intención de conocer la norma, vivo en arrendamientos y no sabía cómo era un contrato de esos, soy bailarina, siempre he estado metida en el arte, y por medio del baile ingresé a Uniciencia".

Castañeda tuvo un inconveniente con un menor de edad y por eso estuvo privada de la libertad durante cuatro años. Al vivir ese proceso, dice que le cambió totalmente su vida, pues se interesó en todas las problemáticas sociales que hay en los centros penitenciarios.

En los patios, se convirtió en lidereza social y comenzó a defender los derechos humanos de la población carcelaria.