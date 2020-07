Girón no permitirá que se construya el relleno sanitario en su municipio

En una mesa técnica que se desarrolló en Girón con el acompañamiento de la car, y la Procuraduría ambiental, se definió que en esa localidad no se permitirá la construcción del relleno sanitario en la vereda Chocoa.

El secretario de medio ambiente de Girón, Campo Elías Ramírez, dijo que no van. a permitir que se afecten los campesinos de la zona y que en conjunto con otras autoridades buscarán otro lugar para que se dispongan las basuras del departamento.

"Que no sea en el municipio de Girón, se ratifica el compromiso de no querer el relleno sanitario en Girón, vemos que no es viable ambientalmente en el municipio, le ratificamos a la comunidad que el relleno no llegará al basurero de Chocoa".

En esta mesa técnica también se habló de los olores fétidos que se emanan en la zona y la calidad del aire, dos razones que se suman a que en este municipio no será viable el relleno sanitario.