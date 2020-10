Gobernación pagó 2.000 millones a hija del contratista del Megatanque de Barranquilla

Luego de las reiteradas denuncias sobre el megatanque de Barranquilla, por coimas y demoras en su construcción, la W conoció en primicia que la Gobernación del Atlántico habría pagado a Verónica Vengal Insignares, hija del vocero del consorcio Hidrotanques y contratista de la obra Carlos Vengal, la suma de $2.373.380.884 (dos mil trescientos setenta y tres millones trescientos ochenta mil ochocientos ochenta y cuatro pesos).



El pago fue realizado por la Gobernación del Atlántico debido a la orden que emitió el AMB, Área Metropolitana de Barranquilla, considerando que esta entidad aceptó que el señor Vengal le cediera los derechos económicos a Verónica para que se le hiciera a ella la remuneración.

Rachid Nader, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico (2016-2019), explicó a la W que la Gobernación solo era co-financiador del proyecto en virtud de un convenio que se estableció en 2014 junto a la Alcaldía de Barranquilla, el Ministerio de Vivienda y el Área Metropolitana, y esta última, habría sido la encargada de abrir el proceso de licitación, seleccionar al contratista y adjudicar el contrato, ya que la Oficina Jurídica de la Gobernación no era ordenadora del gasto, lo que significa que el AMB era quién determinaba a quién se le hacían los pagos.



Órdenes de pago a Verónica Vengal, hija del contratista del Megatanque en Barranquilla.

La W se contactó con Libardo García, actual director del AMB, para conocer por qué razón la entidad permitió que Vengal cediera los derechos a su hija y esto fue lo que respondió: “El AMB recibió en agosto de 2018 una solicitud de cesión de derechos económicos por parte del contratista como titular de los derechos sobre el contrato a favor de la señora Verónica Vengal. Dicha solicitud cumplía con lo exigido por la ley y fue autorizada”, afirmó García, agregando que el contrato se encuentra ejecutado en su totalidad y solo hace falta la entrega formal.

Recordemos que la construcción del megatanque del barrio Siete de Abril comenzó en 2015 con el fin de beneficiar a 850.000 personas del suroccidente de Barranquilla, Soledad y Galapa con agua potable y abastecimiento permanente, teniendo en cuenta que su capacidad es de 25 millones de litros. Pero, aunque ya está terminado y su plazo de ejecución era de 10 meses, no ha sido entregado a Triple A, empresa encargada de operarlo, lo que ha generado constantes quejas y denuncias.

Le puede interesar:

No obstante, las denuncias con respecto al megatanque no han sido solamente por motivos de las demoras en la entrega de la obra y el supuesto pago de coimas, pues el empresario y ganadero Luis Enrique Guzmán Chams denunció también a este medio de comunicación que recibió amenazas por parte de Luis Fernando Vásquez, concesionario de la Toyota en Barranquilla, luego de las denuncias que realizó contra al exalcalde y próximo candidato presidencial Álex Char, a quien supuestamente le pagó unas coimas por el contrato de construcción del tanque de agua de la ciudad.

“El señor Luis Fernando Vásquez, es un elemento peligroso y me amenazó…estoy seguro que él tiene el encargo de matarme”, manifestó Gúzman.

Ante esta denuncia, Vásquez respondió a la W que es una persona de bien y que solo había servido de intermediario entre un negocio que hizo el señor Carlos Vengal y Luis Enrique Gúzman, para conciliar por unas diferencias que ambos tienen, pero que en ningún momento hubo amenazas.

“No es mi forma de operar, mi pecado fue ser amigo de Carlos Vengal e intervine porque me pidieron el favor… ellos son socios en varios lotes y yo lo que quise fue que repartieran los lotes, si ellos arreglan o no, no es problema mío”, dijo Vásquez, quien además se comprometió a responder una entrevista al aire en la W, una vez regrese de Medellín donde se está realizando unos chequeos del corazón.

Con respecto a los rumores de que Luis Fernando Vásquez es intimo es Alex Char, el empresario hizo énfasis en que solo conoce al exalcalde por ser exmandatario de la ciudad y no porque sean íntimos amigos.

Presentación previa del documento adjunto: