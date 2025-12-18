Alcaldía de Cali niega permiso para realizar “El Mejor Parche de la Feria” en la Carpa La 66

Cali

Una nueva controversia se abre en torno a la Carpa La 66, luego de que la Alcaldía de Cali negara el permiso temporal para la realización del evento “El Mejor Parche de la Feria”, previsto durante la Feria de Cali 2025.

La Secretaría de Seguridad y Justicia sustentó la decisión en un concepto técnico de Planeación Distrital, según el cual el predio no cuenta con la infraestructura construida ni adaptada para el desarrollo seguro de espectáculos públicos. A esto se suman observaciones relacionadas con derechos de autor, luego de solicitudes elevadas por Sayco y Acinpro, así como quejas de residentes del sector.

Los conciertos estaban programados del 26 al 30 de diciembre, con una nómina de artistas que incluía a Jorge Celedón, Nelson Velázquez, Matecaña, Fernando Burbano, Los Hermanos Medina, Chocó Horta y Luis Alberto Posada, entre otros.

Frente a esta decisión, el empresario Carlos Paz, organizador del evento, aseguró que se estaría presentando un abuso de poder y una extralimitación de funciones por parte de algunos funcionarios de la Alcaldía.

Esta no es la primera vez que la Carpa La 66 se ve envuelta en controversias por permisos. En 2024, varios conciertos programados en este escenario fueron cancelados por incumplimientos legales y observaciones técnicas, lo que obligó al traslado de los espectáculos a Juanchito, además de generar reclamos por parte de asistentes y compradores de boletas.