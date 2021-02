Gobernador de Santander responde sobre la "vacunación gota a gota"

Tras las fuertes sátiras que lanzó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, con la demora en iniciar la vacunación en Santander por protocolos con presencia del personal del Gobierno nacional.

"Vacunación gota a gota": fuerte crítica de Juan Carlos Cárdenas al inicio de aplicación

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, no se quedó callado y se defendió de las acusaciones.

Dijo que el proceso de inmunización debe tener un protocolo, no solo con la recepción de las vacunas y almacenamiento, si no también, con cumplir una etapa de descongelamiento y no debe hacerse a las carreras.

El mandatario de los santandereanos le pidió al alcalde Juan Carlos Cárdenas que no se debe caer en el populismo y protagonismo y lo invitó al orden, tranquilidad y cordura.

"Se están cumpliendo los protocolos y requisitos, son lineamientos estipulados, hay que dejar el populismo o y protagonismo, es el llamado al orden, tranquilidad y cordura".

