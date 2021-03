Gobernador del Magdalena denunció al abogado Julián Quintana por injuria y calumnia

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, demandó al abogado Julián Quintana, apoderado de las víctimas de los homicidios entre 2000 y 2002 en la universidad pública del departamento mientras el político fungía como rector.

Para el mandatario los señalamientos de una presunta vinculación de su parte como determinador de los asesinatos de Roque Morelli y Hugo Maduro, son injuriosos, que se aproximan a la obstinación y que “no obedece a una búsqueda genuina de justicia sino a oscuras motivaciones de la vieja y corrupta politiquería”.

“Él, más que nadie, sabe que los autores intelectuales de dichos crímenes han aceptado su responsabilidad en los mismos, y que el ‘clan Cotes’ pagó falsos testigos para inculparme, tal como lo confesó el exparamilitar Adán Rojas Mendoza”, continuó Caicedo Omar.

Según el documento presentado a la Fiscalía General de la Nación, al hacer estas anotaciones Quintana Torres “se valió del uso irresponsable de medios de comunicación como arma para crear y difundir un eco de odio y desprecio” en contra del mandatario.

Por su parte, el jurista replicó a esta denuncia a través de su cuenta en twitter, reafirmando la hipótesis que el hoy gobernador sí tendría vínculos con los hechos.

Prefiero una denuncia por injuria y calumnia sin sustento a que me manden a asesinar. Gobernador @carlosecaicedo con su falsa denuncia no me va a callar, las víctimas exigen justicia, reafirmo usted es el presunto determinador en los asesinatos de @Unimagdalena según @FiscaliaCol pic.twitter.com/PBoQwL3Z9C