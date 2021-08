Gobernadora del Valle critica las declaraciones de Petro sobre la primera línea

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se mostró en desacuerdo con el senador Gustavo Petro, luego que este señalara que los 165 jóvenes detenidos de la primera línea, durante las protestas del Paro Nacional, son presos políticos.

Si han detenido 165 jóvenes de primera línea solo por defender el derecho a la protesta estamos ante 165 presos políticos que todo el movimiento nacional e internacional de derechos humanos debe defender para evitar tamaña arbitrariedad. https://t.co/LYfwyyvipZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2021

La mandataria escribió en su twitter, "Vandalizar y destruir estaciones del MIO no es un delito político, destruir el Palacio de Justicia de Tuluá no es delito político, paralizar el puerto de Buenaventura no es delito político".

Roldán también hizo referencia a los actos de vandalismo y destrucción en el municipio Jamundí, así como al secuestro y tortura de miembros de la fuerza pública.

Vandalizar y destruir estaciones del MIO !no es un delito político!



Destruir Palacio de Justicia de Tuluá ¡no es delito político!



Paralizar puerto de Btura !no es delito político! — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) August 23, 2021

Aunque la gobernadora del Valle no menciona al jefe del partido de la Colombia Humana, si dice discrepar con quienes aseguran que los hechos de violencia como los ocurridos durante el Paro, son delitos políticos.

También fue enfática al afirmar que dichos eventos que afectaron principalmente al departamento del Valle del Cauca, deben ser calificados como delitos comunes y en varios casos, terrorismo.