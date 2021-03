Habilitan punto de vacunación contra el COVID-19 en el estadio Romelio Martínez

El estadio Romelio Martínez fue habilitado por la Alcaldía de Barranquilla como nuevo punto para agilizar el proceso de vacunación contra COVID-19 a los adultos mayores de 80 años que aún no han podido vacunarse.



Desde este viernes 19 de marzo se atenderá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. sin agendamiento a los adultos mayores de 80 y más años, afiliados a cualquiera de las EPS, tanto del régimen subsidiado como del contributivo. Deberán acudir con un solo acompañante y atendiendo las medidas de autocuidado como son uso de tapaboca y distanciamiento físico.



El punto del Romelio Martínez contará con un grupo de vacunadoras de MiRed IPS. El secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza Charris, aseguró que se ha acondicionado este lugar de manera amplia, cómoda y con todas las medidas de seguridad para avanzar en la etapa 1 de la fase 1 del plan de vacunación.



El funcionario hizo un llamado para no bajar la guardia, no relajarse y continuar con las medidas de autocuidado: uso del tapaboca, lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico, porque el COVID no se ha ido.



Hasta la fecha han sido vacunadas en Barranquilla 32.932 personas, de las cuales 16.169 corresponden a adultos mayores de 80 y más años de edad y 16.736 corresponden a talento humano de salud, incluidas las segundas dosis para esquema completo de la vacunación.