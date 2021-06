Habló mujer que fue víctima de agresión por parte de comisario de Bucaramanga

Como un acto indignante e intolerante catalogó la mujer que fue víctima de agresión por parte de Fabián Canal, el comisario de familia que fue filmado en el barrio la Joya, en enero de este año, el que fuera nombrado en un cargo de nuevo desde la Alcaldía de Bucaramanga.

La mujer que denunció este caso y quien pidió no dar su nombre, habló por primera vez, y dijo que el nombramiento en propiedad del comisario de familia es algo injusto y no debería darse, ya que este personaje no tiene tolerancia para recibir casos de familia.

La mujer dijo que Fabián Canal es altamente agresivo y así esté preparado con muchos estudios, no controla su parte emocional y lo que le pasó a ella, puede sucederles a muchas mujeres mientras él se desempeña como comisario.

"Es una injusticia, no es justo con las mujeres que una persona que agredió a una mujer en un cargo público, siendo el encargado de salvaguarder los derechos de la familia, llegue y agreda a una mujer que está en busca de ayuda. El señor no tiene manejo y control de las emociones, eso es indignante, es un acto intolerante, que duele y lastima, el señor no tiene control de ira, no tiene un cotnrol emocional", dijo la afectada.

Esta persona sumergida en el escándalo se ganó por mérito este cargo como comisario de familia en Bucaramanga, y según la Alcaldía, es la comisión del Servicio Civil el que lo eligió. Además, que la Procuraduría le habría dado una sanción muy leve y esto no afectaría que el comisario asuma cargos públicos.