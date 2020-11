Habrá mesa de diálogo el próximo 30 de noviembre con barequeros del occidente de Boyacá

En diálogo con la W, la secretaría de Minas de Boyacá, María Ortiz, dijo que, durante la reunión con representantes de empresas de las esmeraldas, 17 asociaciones de barequeros, la alcaldesa de Maripí, Imer Murcia, se lograron establecer compromisos para darle una solución a la llegada masiva de personas a Esmeralda Santa Rosa.

Según Ortiz se solicitará a la Agencia Nacional de Minera (ANM) se reglamente el manejo de estériles producto de la explotación de las empresas de esmeralda y que aclaré las diferencias que se tienen con entidades ambientales como Corpoboyacá.

El segundo compromiso es convocar a todas las empresas esmeralderas de los siete municipios de occidente. “No todas las empresas están comprometidas, Algo que vimos es que en Muzo y en otros municipios las empresas no les están dejando hacer esa actividad y ellos (barequeros) dijeron que les iba tocar como en Maripí y la idea no son las vías de hecho si no a través del diálogo”, explicó.

Un tercer compromiso es adelantar una reunión el próximo 30 de noviembre en donde asistirá la Gobernación de Boyacá, el procurador y defensor regionales, la agencia Nacional de Minería y representantes del Ministerio de Minas para hablar de las propuestas mencionadas.

Las autoridades buscan el respaldo del Gobiernos Nacional para que de la mano con el departamental y municipales encontrar una salida a la crisis que ha generado la toma cientos de personas, de varias zonas del país, a la empresa Esmeralda Santa Rosa en Maripí y que preocupa por las aglomeraciones que podrían generar un brote de coronavirus.