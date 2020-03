Hallan ocho cuerpos en zona rural de Cúcuta

Los habitantes de la zona rural de Cúcuta informaron que una camioneta escoltada por ocho hombres que se movilizaban en motocicletas fuertemente armados abandonaron ocho cuerpos cerca del colegio García Herreros en el corregimiento de Palmarito, zona rural de Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta, a través de su cuenta en Twitter señaló "Policía de Cúcuta, Fiscalía y Ejército se encuentran en el sector de Santa María, corregimiento de Palmarito para esclarecer los hechos en los que perdieron la vida ocho personas".

"También hace presencia la Defensoría del Pueblo para acompañar a la comunidad que está siendo afectada por el conflicto armado".

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar aseguró a W Radio "la camioneta cruzó la vía principal del corregimiento de Palmarito con hombres armados, quienes abandonaron los cuerpos de ocho hombres, la camioneta va y sale del corregimiento sin que haya ninguna reacción de las autoridades".

"Es posible que las personas asesinadas sean integrantes de un grupo armado ilegal en la zona, lo que se tiene claro es que no son de la comunidad; no ha aparecido familia para reclamarlos, lo que podría indicar y por características no es gente de la zona".

Además añadió "las víctimas, todos son hombres con sudaderas, algunos de tez oscura, es un tema complejo y lo que requerimos es que las autoridades no sólo intervengan en este hecho de ocho personas asesinadas, sino que se garantice la vida, se ha estado exigiendo la presencia del estado".

"Es una situación supremamente grave, nosotros desde hace ocho días estamos denunciando los enfrentamientos y los combates que se están desarrollando en zona rural de Cúcuta, en Palmarito, Banco de Arena y Vigilancia, esta es una zona a 40 minutos de la capital donde cinco grupos armados hacen presencia.

En zona rural de Cúcuta, hacen presencia cinco grupos armados Los Rastrojos, Epl Los Pelusos, Eln y bandas criminales, quienes se disputan la ruta del gran narcotráfico.