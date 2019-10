Hija de Aída Merlano está en Barranquilla dispuesta a colaborar con las autoridades

Tras la fuga de la excongresista Aída Merlano, su hija Karoline Manzaneda Merlano, quien ahora aparece en la Registraduría Nacional como Aída Victoria Merlano Manzaneda, asegura que no tenía idea de las intenciones de su madre y que está dispuesta a colaborar con la justicia.

Así lo dio a conocer a través de un comunicado, que leyó su representante legal Vladimir Cuadros en un video, donde explicó que desconoce el paradero de la exparlamentaria, y que si había tenido la oportunidad de encontrarse con su madre era porque ella se lo había pedido para saludarla.

La universitaria, de 20 años, manifestó en dicha comunicación: "No me estoy escondiendo de nadie, tengo intenciones de comparecer en el momento que me soliciten".

Luego del encuentro con la ex política del Atlántico, la joven tomó un vuelo a la ciudad de Barranquilla donde continúa normalmente con el desarrollo de sus actividades.

La hija de Aída Merlano no dará declaraciones ni hablará con nadie hasta que entregue explicaciones de lo sucedido ante la justicia.