Indígenas no retomarán diálogos hasta que presidente Duque ofrezca disculpas

El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Hermes Pete, rechazó las afirmaciones e insultos de los funcionarios del Gobierno contra las comunidades y anunció que no retomarán los diálogos hasta que les ofrezcan disculpas públicas.

“Nos levantamos de la mesa, por nuestra dignidad, nuestro proceso y nuestros compañeros caídos en la lucha (…) No podemos seguir hablando de esa manera, cuando por la espalda planean la agresión contra nuestras comunidades”, subrayó.

El dirigente político aseguró que las comunidades exigen que en el programa que conduce el presidente de la República, Iván Duque Márquez, todos los días, presenten las excusas por los actos de discriminación.

Asimismo, cuestionó que las disculpas que enviaron a la organización fueran presentadas en un documento en Word, “son una grosería, porque si una institución tan importante responde de esa manera a estas agresiones, no nos imaginamos qué piensan con el resto de la población”.

Pete enfatizó en que hasta que no se presenten las disculpas públicas, no volverán a la mesa de conversaciones y se mantendrán en asamblea permanente, “la Ministra del Interior no ha querido dar la cara, siempre envía al Viceministro”.

Según el Cric, el Ministerio del Interior les informó que Juan Carlos Pulido y David Plata, asesores del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mintic, fueron los responsables de los actos de discriminación.

El senador Feliciano Valencia aseguró que este no es un hecho aislado, sino que se trata de un comportamiento repetitivo por parte del Gobierno hacia las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.