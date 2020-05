Indígenas wayúus se rehúsan a incinerar cuerpos de muertos por COVID-19

Por tradiciones culturales, la comunidad Wayuu se opone a que los cuerpos de personas que fallezcan por coronavirus sean llevados a cremación. Ante esta coyuntura, también se niega a que sean sacados de las rancherías si presentan síntomas de la COVID-19. ¿Debe respetarse una tradición cultural por encima de una pandemia? ¿Qué protocolos se deben seguir en estos casos?

Adriana Barros, familiar de mujer Wayúu fallecida, aseguró que a su prima la cremaron sin haber verificado que murió por COVID-19, "no respetaron los acuerdos indígenas, entregaron el cuerpo a Los Olivos sin nuestro consentimiento".

"Después de que ella cruzó la puerta para los servicios médicos, el 10 de mayo, ya no la vimos más. No sabemos dónde está el cuerpo" dijo.

Además, señaló que "no estamos acostubramos a cremar a nuestros muertos, la OMS dice que no está confirmado que cremarlos garantice algo, incluso sacaron un protocolo que acá no respetaron, no entiendo, ¿Por qué la cremaron?".