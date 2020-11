Investigan panfleto del ELN que anuncia un paro armado en el sur del Cauca

Las autoridades investigan un panfleto del ELN que empezó a circular en el municipio de Bolívar, en el sur del Cauca, y que anuncia un paro armado y cierre de la vía que conduce a Guachicono, Boquerón y El Hato.

El escrito advierte que quien no cumpla el llamado de atención será castigado drásticamente, “toda persona que no esté en nuestro municipio no podrá entrar hasta nueva orden y si no cumplen con este llamado tendremos que tomar otras medidas (…)”.

El texto agrega que el paro iniciará el sábado 28 de noviembre de 2020 desde las 0:00 horas, hasta nueva orden.

Las amenazas generaron preocupación entre los habitantes, pues históricamente este grupo armado al margen de la ley ha hecho presencia en este y otros municipios del sur del departamento.

El escrito fue sometido a un proceso de verificación por parte de las autoridades, que también anunciaron que incrementarán sus operaciones para garantizar el orden público y proteger a la población civil.