Investigarán a promotores de eventos masivos en Cali durante el fin de semana

Nuevamente la indisciplina social en Cali es protagonista, pese a las alarmantes cifras de contagios y muertes por COVID-19 en la ciudad.



Durante el fin de semana se registraron actividades en las que hubo aglomeración de personas sin cumplir las medidas de bioseguridad, ni contar con autorización de la Alcaldía de Cali.



El pasado viernes 2 de julio, miembros de la barra ‘Barón Rojo Sur’ del América de Cali, se concentraron en el puente vehicular de la autopista suroriental con 23, para inaugurar los murales que fueron pintados en el lugar, al que llamaron 'Villadiablo'.



Aunque no se presentó ninguna alteración al orden público, si se incumplieron todos los principios de autocuidado para frenar la propagación del coronavirus.



Al día siguiente, en el sector de Puerto Rellena, se llevó a cabo un concierto al aire libre que reunió a una gran multitud de personas, en su mayoría incumpliendo el distanciamiento y uso obligatorio de tapabocas.



El evento que no contaba con los permisos de la administración distrital, fue citado a través de redes sociales y contó con la presencia de artistas como Adriana Lucía, Doctor Krápula, y César López.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler, indicó que la Fiscalía está adelantando las investigaciones a los organizadores del concierto.



Además, advirtió que habrá sanciones a los promotores de la marcha en conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+ que contó con una masiva asistencia.



"Se presentan los eventos, todo esto no tiene permiso de absolutamente nadie de la Alcaldía. Hay un fiscal delegado por la Fiscalía General de la Nación, que está investigando todo lo que ha sucedido desde el 28 de abril hasta la fecha y claramente habrá algún tipo de verificación sobre esto, pero hay cosas más delicadas para investigar cómo quiénes están interesados en incendiar Cali", dijo Soler.



El funcionario señaló que la Alcaldía de Cali respeta la directriz del Gobierno Nacional que advierte que ciudades con más del 85% de ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI), deberán presentar un plan de restricciones para controlar los altos índices de contagio de COVID-19.



"Nadie va a incumplir la orden del Presidente, el día viernes en la mañana, alcalde de Cali emite un decreto que establece la prohibición de aglomeraciones e instaura pico y cédula, teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene frente a la población, el comercio y cuidar la vida", agregó.



A través de su cuenta de Twitter el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, rechazó la indisciplina de algunos caleños y no descartó endurecer las medidas. Actualmente en la ciudad rige la ley seca entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m., así como el pico y cédula con números pares e impares.