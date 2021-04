JEP aceptó sometimiento de soldado procesado por falso positivo en Briceño, Antioquia

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó la solicitud de sometimiento del soldado (r) César Mauricio Gómez, actualmente procesado por la ejecución extrajudicial de un joven llamado José Israel Rodríguez, quien fue asesinado en 2007 en zona rural de Briceño (Antioquia) y presentado como guerrillero muerto en combate.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía y la confesión del propio soldado Gómez, junto a otros cuatro compañeros abordaron al joven, caminaron con él por lo menos 20 minutos y en un paraje de una carretera le dijeron que corriera y allí le dispararon.

"...y le dice al señor, le dice no recuerdo si es: se puede ir o le dijo que corra, no recuerdo bien, el sujeto mira hacia atrás y arranca a correr en esas el cabo le dispara no recuerdo en cuantas ocasiones y nos dice a nosotros disparen, Yo personalmente dispare hacia un costado de donde había caído el sujeto", relató.

Posteriormente cuenta que lo armaron para terminar de "montar" la escena del "combate".

"Momento después, no recuerdo si el cabo dio la orden al soldado García que fuera a traer el arma, no sé, no recuerdo bien, pero una media hora después llega al lugar de los hechos el soldado Argáez con un revólver calibre 38, el cual le ponen en la mano al occiso y lo disparan, no recuerdo quien fue el que disparó", narró.

En su compromiso claro y concreto con la verdad indicó que colaborará entregando los nombres de todos los militares que participaron y conocieron de tal ejecución extrajudicial.

Asimismo, la JEP le exigió que dentro de su colaboración deberá revelar la identidad de una abogada que se reunió con él en un Batallón para decirle cuál versión de los hechos tenía que entregar en el momento en que fuese citado por la Justicia Penal Militar u ordinaria.