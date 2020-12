Jorge Orlando Bernal renuncia a su cargo como director administrativo en Comfacor

A través de un extenso comunicado el actual director administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba -Comfacor, Jorge Orlando Bernal Gucaneme, expuso las razones que habrían motivado su renuncia al cargo este 9 de diciembre.

Según el directivo “la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante Resolución Número 0533 del 7 de diciembre del presente año, designó como agente especial de intervención a la doctora Marta Del Socorro Sáenz Correa, a quien le brindamos un cordial saludo y nuestros mejores deseos en su gestión. No obstante, analizado el mencionado acto administrativo, ésta dirección encuentra que se trata de un acto que contiene irregularidades desde el punto de vista legal, en especial el ordenar a la Corporación vincular de manera directa a la Doctora Sáenz Correa”

“Teniendo en cuenta que en contra del acto emitido por el Superintendente del Subsidio Familiar no procede recurso alguno y ante la imposibilidad de mi parte de dar cumplimiento al mismo, por las razones que expongo en comunicación dirigida al Superintendente de Subsidio Familiar, he tomado la decisión de renunciar al cargo que vengo desempeñando y he solicitado a la Superintendencia proceda a realizar la designación del nuevo Director Administrativo de la Corporación, con el fin de proceder a hacer la respectiva entrega”, agrega Bernal.

Bernal venía ocupando el cargo desde enero del año 2019. Desde entonces puntualiza que se dieron importantes avances en gestión administrativa y que pese a la pandemia la corporación logró mantener sus ingresos en un 98%.

Sin embargo, la renuncia del directivo también coincide con una serie de denuncias de presunta corrupción al interior de la entidad en el tiempo que Jorge Orlando Bernal estuvo al frente de la misma. Dichas denuncias fueron reveladas por parte de la Comisión de Seguimiento a la Intervención en Comfacor, conformada por los empresarios.

“La cura salió peor que la enfermedad, la intervención como tal ha sido más corrupta que los mismos que hicieron el desfalco anterior. Nosotros hemos interpuesto cerca de 20 acciones como denuncias penales, fiscales, disciplinarias ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. El desfalco superaría a un billón de pesos”, dijo Fredy Saah, quien es uno de los voceros de la Comisión.

Frente lo expuesto, en el mismo comunicado en el que Bernal se refiere a su renuncia también señala que “hoy es una Caja renovada, en crecimiento y orientada a los ejes definidos en nuestro plan estratégico como son la Transparencia, Permanencia y Mejora Continua. Es necesario referirme también a la campaña de desprestigio que han promovido personas, seguramente movidas por intereses particulares”.

Entre tanto, La W conoció las reacciones de la exgobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, tras su reciente designación en Comfacor.

“Comfacor tiene 60 años de existencia y no podemos darle entierro de tercera. Con la ayuda y apoyo del presidente Iván Duque aspiro a que conformemos un bloque de búsqueda de recursos para salvarla. Comfacor es patrimonio de todos los cordobeses, llego en principio a elaborar un diagnóstico que me permita contarle al presidente cuál es su situación y cuáles podrían ser sus opciones para rescatarla”, manifestó Sáenz.