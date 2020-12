Joven denuncia haber sido víctima de acceso carnal por parte de dos abogados en Tierralta

Una joven de 23 años denuncia públicamente haber sido víctima de acceso carnal por parte de dos abogados en el municipio de Tierralta (Córdoba). Se trata de Marcela García quien es estudiante de derecho en una universidad en la ciudad de Bogotá, pero realiza prácticas en la Personería de Tierralta.

La joven denuncia que estuvo en un compartir con los abogados Andrés Hoyos Castellanos y Mario Fuentes, luego de que este último la invitara a su oficina donde le habría ofrecido un vodka con jugo de naranja.

Manifiesta la mujer que empezó a sentirse en las nubes y luego estuvieron en una discoteca donde tomó cerveza y no recuerda qué más ocurrió, pues asegura que el día 7 de noviembre amaneció desnuda en un apartamento del abogado Hoyos Castellanos, quien es un empleado del Juzgado Promiscuo de Tierralta. De ese lugar habría salido desesperada en busca de ayuda, pues indica que no sentía su cuerpo.

Advierte que antes de salir de ese lugar, los dos hombres le habrían dicho que no dijera nada, pues tenían fotos comprometedoras en las que supuestamente se evidenciaría el consentimiento de ella.

La joven en un comunicado hizo un llamado para que este tipo de casos no se sigan registrando.

"Quiero hacer un llamado para alertar a todas las personas, mujeres, hombres, niños y niñas, que el mundo no es un lugar seguro, que no se puede confiar en todo aquel que prometa cuidarnos, ya que un grado de estudio no define la ética y moral de una persona y que bajo ninguna circunstancia se justifica aprovecharse del estado de indefensión de otra persona para disponer de su cuerpo", sostiene Marcela García.

Asimismo expresó que "quiero invitar a todas las personas que se han sentido abusadas, violadas ya sea por un comentario obsceno, por un toque no permitido, hasta por tener relaciones sin el pleno consentimiento a que denuncien, porque merecemos respeto, merecemos salir a la calle sin temor a que dispongan de nosotros como objetos, merecemos salir a disfrutar de la vida sin miedo, y si la forma de lograrlo es tomando las acciones legales necesarias, no temamos ir hasta las últimas consecuencias de decir la verdad".

Por su parte, el abogado Mario Fuentes, ha desmentido la situación asegurando que "me mantengo en la versión de que sí fue consentido y que en ningún momento me estoy escondiendo y que no entiendo las acusaciones que esta señorita le hace al señor Andrés Hoyos Castellanos porque solamente prestó la casa y ella dice que amaneció conmigo y con él. Yo me sostengo en la versión que di, que si llegamos a tener relaciones sexuales porque no recuerdo bien, fueron consentidas porque hay unas evidencias que la Fiscalía conoce”.

Entre tanto, el abogado Andrés Hoyos Castellanos a través de un comunicado sostuvo que “estoy dispuesto a someterme en cualquier lugar y momento a la prueba del polígrafo (detector de mentiras), si así puedo desenlodar mi buen nombre. Nunca he tenido altercados violentos, ni físicos ni psicológicos con ninguna mujer. Desconozco los hechos en los que ni siquiera se me acusa directamente”.

Este medio conoció que la Fiscalía está la espera de los resultados que entregue Medicina Legal tras los respectivos procedimientos a los que fue sometida la denunciante en el marco de la investigación.