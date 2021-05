Juez envió a la cárcel al sujeto que decapitó a su madre en Santa Marta

Luego de la audiencia de legalización de captura, un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Santa Marta envió a la cárcel a Rodire Jalin Hernández Estrada de 23 años, por el asesinato de su madre, Consuelo Estrada, en la noche de este domingo. La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado.

Luego de 48 horas del crimen los familiares de la víctima cuentan que en el patio de la vivienda había cavado un hueco, donde según la iba a sepultar, por eso pensó en desmembrarla con un machete que encontró.

Eleudith Hernández, hermana del victimario, señala que en ocasiones tuvo que salir de la casa porque Rodire intentó asfixiar a su hijo. “Con un trapo quiso ahogarlo y él como pudo lo mordió y empezó a gritar pidiendo auxilio. Por esto se lo llevaron preso pero al otro día lo soltaron y fue cuando vino a matar a mi mamá”.

La joven señala que junto a Consuelo buscó ayuda en una clínica de salud psiquiátrica para el homicida, pero la respuesta fue negativa. “Todos sabíamos que no estaba bien, pero allá nos dijeron que si él no quería entrar, así no podían recibirlo”, agregó.

Por otra parte, Marta Estrada precisó que si le hubiesen atendido las súplicas de su hermana, hoy otra historia sería, además, le pidió a la alcaldesa Virna Johnson, investigar por qué Rodire fue dejado en libertad las 2 veces que estuvo detenido por violencia intrafamiliar.