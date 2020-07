Jugador que le pegó a su exnovia ya no trabaja en el Boyacá Chicó

En las últimas horas, el Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. decidió terminarle el contrato al jugador Juan David Díaz, inmerso en un hecho de violencia de género el pasado 13 de julio.

Las directivas del quipo ajedrezado insistieron en que no son partidarios de ese tipo de conductas y rechazan la violencia intrafamiliar y de gánero.

En diálogo con La W, Eliana Marcela Soler, de 27 años de edad, narró como el jugador del Boyacá Chico, Juan David Díaz, en estado de embriaguez, a eso de las 7:30 de la noche del 13 de julio, comenzó a darle de golpes y agresiones verbales.

Le puede interesar: Concejal en Boyacá es judicializado tras propinarle varios golpes en la cara a un Policía

“Él se encontraba tomando. Me pidió que lo llevará a la casa y en el momento en que yo me dirigía para mi casa, no me dejó salir, y de pronto se volvió un loco completo”, dijo Soler.

Eliana cuenta que Díaz: "Me tiró al piso, me agarró el pelo, me escupió en la cara con insultos. Me tocó salir a la puerta a pedir ayuda, porque él estaba muy trastornado. Me dio patadas”.