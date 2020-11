La historia de horror que cuentan los restos identificados por la JEP en Dabeiba

La Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación presidieron el acto de entrega digna de los restos de cuatro víctimas de desaparición forzada en medio del conflicto armado.

Con una ceremonia religiosa, los familiares de estas personas pudieron darles sepultura sabiendo en qué lugar quedaron.

Las víctimas fueron identificadas como Yulieth Andrea Tuberquia, Nelson Antonio Góez Manco, Albeiro Úsuga Uribe y Eliécer de Jesús Manco Úsuga.

Estos fueron los hechos que pudo esclarecer la JEP.

Dos de las víctimas de desaparición forzada identificadas, Albeiro Úsuga Uribe y Eliécer de Jesús Manco Úsuga, de 14 años, fueron retenidas y posteriormente asesinadas el 14 de noviembre de 1997, tras una incursión paramilitar en la vereda Llanogrande de Dabeiba.

“A mi casa fueron como 50 hombres, yo me volé de milagro y me salvé porque me tiré al rastrojo y ellos no me vieron”, denunció un familiar a la Fiscalía en 2008 después de superar el temor de tantos años para poner en conocimiento de las autoridades estos hechos.

De acuerdo con los investigadores, los patrones macrocriminales identificados en los homicidios de Albeiro Úsuga Uribe y Eliécer de Jesús Manco Úsuga concuerdan con las características que presentan las víctimas de los llamados “falsos positivos” y desapariciones forzadas que investiga la JEP. Tras la incursión del grupo armado en la vereda Llanogrande en 1997, ambas víctimas fueron retenidas a la fuerza y horas después encontradas muertas con impactos de arma de fuego.

Eliécer de Jesús, de 14 años, quien murió por un impacto de proyectil detrás su cabeza fue inhumado como persona no identificada en una fosa común. Aún faltan por hallar los cuerpos de su padre Félix Manco Durango y el de su hermano Wilson Jairo, quienes fueron desaparecidos esa misma noche. La JEP está empeñada en esta búsqueda.

A Albeiro Úsuga Uribe, quien fue sepultado como persona no identificada junto con Eliécer de Jesús, fue el primer miembro de la comunidad que fue retenido por el grupo armado la noche del 14 de noviembre de 1997. Según relataron varios testigos que presenciaron los hechos, también le endilgaron, de acuerdo con el reporte de la policía judicial para la época de la diligencia, tener en su poder: “2 escopetas, un revolver, 5 cartuchos, 2 granadas, una mina, un tarro de metralla y 120 cartuchos de fusil AK 47”.

En su momento, estos hechos fueron investigados por la justicia ordinaria, la justicia penal militar y por Justicia y Paz de la Fiscalía, pero, gracias a los aportes a la verdad plena de los miembros de la fuerza pública en la JEP, estos crímenes ya están siendo esclarecidos.

Toma de muestras

La identificación de Yulieth Andrea Tuberquia, de 16 años, y Nelson Antonio Góez fue posible gracias a la toma de muestras de ADN que en Dabeiba ha impulsado la JEP con el Instituto Nacional de Medicina Legal.

El cuerpo de la menor había sido recuperado por la Fiscalía, pero gracias a la recolección del material genético de su familia se logró su identificación.

Esta joven fue reclutada por la guerrilla de las Farc y luego por los paramilitares quienes reconocieron su asesinato en las versiones que entregaron a Justicia y Paz.

La información tomada en la jornada de febrero pasado en el municipio permitió contrastar los datos del Señor Góez con los de un cuerpo que el Comité Internacional de la Cruz Roja había exhumado en Nariño y vincularlo con la investigación que venía realizando la Fiscalía General de la Nación.