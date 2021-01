La parapolítica en el Magdalena: la verdad que esperan escuchar de Hernán Giraldo

En el reciente Consejo de seguridad realizado en Santa Marta, uno de los temas que hizo parte de la agenda de conversación fue el retorno al país del exjefe paramilitar del bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo Serna, quien regresa después de haber purgado una condena en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Y su extradición le genera a la institucionalidad en el departamento grandes inquietudes, por lo que la Secretaría del Interior prepara un pliego de peticiones al gobierno nacional para que haya garantías de verdad, reparación y no repetición para las víctimas en este territorio.

José Humberto Torres, jefe de la cartera del Interior, reconoce que hay temas que han sido vedados en las versiones entregadas por Giraldo, se trata de la problemática de corrupción política mezclada con el paramilitarismo. El funcionario asegura que de este apartado hay mucho que contar.

“Giraldo no ha cumplido con toda la verdad en el Magdalena, especialmente el vínculo de la clase política con las AUC, él tiene mucho que aportar sobre el tema. Aquí lo que ha habido es impunidad total sobre ese hecho. Las relaciones de alcaldes, funcionarios públicos de la gobernación, es una verdad que no ha sido contada. No queremos que se enrede este asunto, como lo que ha pasado con Mancuso”, dijo Torres.

De igual manera el secretario ha dicho que harán un requerimiento a la Fiscalía para que a disposición de Justicia y Paz alias ‘El Patrón’ precise los nexos ilegales con quienes en su momento manejaron las apuestas, las loterías y la salud en el Magdalena.

Por su parte, Torres Díaz informó que hicieron una solicitud para que se organice un plan de contingencia para varios sectores, que cobije a los líderes sociales, defensores de derechos humanos “toda vez que el retorno de Giraldo Serna genera preocupaciones a la población. Los delitos sexuales contra mujeres siguen vivos, y este es otro tema que no puede ser evadido”.