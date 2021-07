La respuesta de Iván Cancino tras contratos con la Gobernación de Santander

Se han hecho virales en redes sociales varios contratos que se habían suscitado entre la Gobernación de Santander y el abogado Iván Cancino, quien está manejando el caso del exsenador Richard Aguilar.

Las críticas comenzaron a realizarse debido a que mientras Cancino es defensor de Richard Aguilar, también le prestó servicio al hermano, Mauricio Aguilar, quien es el actual gobernador de Santander.

Lea en La W: Investigan en Bucaramanga asesinato de abogado que fue exprocurador de Apure

Se trata de dos contratos, en épocas diferentes, el primero, se realizó por cuatro meses y 15 días en el 2020 y el segundo, desde marzo del 2021 hasta el día de hoy. Las sumas de los dos son de $95 millones de pesos cumpliendo funciones netamente jurídicas.

No obstante, se cuestionó si este dinero del departamento fue utilizado para la defensa en el caso de presunta corrupción con el exsenador Richard Aguilar, lo cual el abogado Cancino, respondió que ha sido contratado de manera independiente por los dos hermanos, es decir, que el dinero de la ciudadanía no estaría involucrado con pagos en el escándalo de corrupción.

Puede leer: Las pruebas que enredan a Richard Aguilar por corrupción en Santander

"Soy un buen abogado que cumple sus funciones. A todas las audiencias he asistido y cumplido con mi objeto contractual. El contrato con Richard Aguilar es totalmente independientemente con la Gobernación. A la Gobernación la represento como víctima en donde el objetivo es encontrar justicia, verdad y reparación, he ido puntualmente a todas mis audiencias y he presentado mis informes, deberían estudiar el tema antes de expresarse de esta manera. He sido persona correcta, tengo una hoja de vida intachable", dijo.



