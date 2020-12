La respuesta del alcalde de Ciénaga, Magdalena, que prometió balazo a quien lo apedreara

Luis Alberto Tete Samper, alcalde de Ciénaga, vuelve a ser noticia, no por una ‘parrandacovid’ como en la que se vio envuelto en meses pasados, sino por unas expresiones que causaron opiniones divididas. Se trata de una intervención que quedó registrada en un video en donde el mandatario dice que “a mí me zampan un piedrazo, me rompen la cabeza, y veo quién es, yo le empujo un tiro”.

Estas palabras fueron pronunciadas en el coliseo municipal, en el desarrollo de una reunión con vendedores informales que habían sido reubicados recientemente como parte del plan para la recuperación del espacio público. Pero previo a este encuentro, el mandatario fue alertado que algunos trabajadores de la calle 17 lo estaban esperando con piedras para ahuyentarlo y evitar el diálogo con parte del gremio, y por ello sería la conducta posterior.

Le puede interesar: Santa Marta se prepara para la alternancia académica en 2021

Tete insiste que todo fue parte de una respuesta a un plan criminal para asesinarlo orquestado desde la oposición que aprovechó la coyuntura y se infiltró, además, dice que el video fue editado y hecho viral por enemigos de su administración.

#Video Así fue la salida en falso del alcalde de Ciénaga, Luis Tete Samper, quien prometió balazo a quien le "zampara una piedra" → https://t.co/tbm3iWvODO #Magdalena



[Hilo] pic.twitter.com/DF3vFRho1C — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 13, 2020

“Por la Policía me enteré que allí habían unas personas que tenían rocas para lanzármelas e inclusive estaban armados. Yo lo que dije no fue para los comerciantes, sino para aquellos individuos enemigos que han estado fustigando mi trabajo. Uno es humano y tiene el derecho de reaccionar y advertir para que no atenten contra su vida”, acotó el alcalde.

Le puede interesar: Se incendió el armerillo de la Policía en una estación de Santa Marta

Según Tete Samper, todo estaba dado para que ese día lo asesinaran, “ellos dijeron que ese era mi día, pero gracias a la acción de la Policía se decomisaron las piedras y los sujetos que llevaban las armas de fuego, al verse descubiertos, huyeron despavoridos. Me sentí ad portas de la muerte y por eso dije así, cualquier ser humano reaccionaría de esas manera”.

La intervención del alcalde ha desencadenado diversas reacciones entre los cienagueros, unos repudian este hecho porque aseguran que no se debe tomar la justicia por sus propias manos, mientras que otros aprueban la reacción como parte del instinto de supervivencia.