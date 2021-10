Lavan ropa en orinales y otras precarias condiciones en nueva cárcel en Ipiales

Precarias condiciones presenta la nueva cárcel de Ipiales en el departamento de Nariño. Mujeres lavando ropa en orinales por falta de lavanderías; talleres, aulas y laboratorios llenándose de polvo porque no están en funcionamiento y algunos daños estructurales son las quejas de quienes deben permanecer en este centro de reclusión. Adicionalmente los dos únicos vehículos para el traslado de intentos están sin mantenimiento y uno de ellos sin papeles al día.

Óscar Robayo, directivo sindical de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), indicó en Sigue La W que “es una historia de nunca acabar. La construcción de cárceles por parte de la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) es un historial de elefantes blancos. Esta ampliación de la cárcel de Ipiales costó $90.000 millones de pesos. Las mujeres tuvieron, por acción judicial, que ubicarse en un pabellón de hombres. Esto sin contar las fallas de seguridad en las instalaciones. Los servicios básicos de los internos no se han podido abrir. No hay personal y no contamos con una buena estructura. También hay un problema sanitario grave”.

Además, enfatizó que “no hay inyección de presupuesto que permita solucionar este problema. No vemos salida de esto. El 11 de febrero inauguraron la cárcel, hoy solo se ve que se ha ocupado por 120 personas. El daño estructural que tiene esta cárcel amenazaba una catástrofe”.