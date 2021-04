Mujer denunció que fue agredida por pedir que no fumaran en un bar de Bucaramanga

Alexandra Benavides, una santandereana de 22 años, denunció en sus redes sociales que fue agredida brutalmente por una mujer, mientras trabajaba en un bar, en Bucaramanga.

El altercado de agresión se originó cuando la joven le pidió a un grupo de personas que dejaran de fumar al interior de un establecimiento comercial, ya que estaba prohibido.

A raíz de esto, Alexandra habría sido golpeada por una mujer que estaba en ese grupo que no toleró que le pidiera que dejara el cigarillo.

En su cuenta de Instagram publicó fotos de cómo quedó su rostro y cuerpo, llena de sangre.

En la publicación mostró varios videos y pidió a quienes conozcan a la mujer, ayuden con el paradero para que responda por las agresiones personales.

"Les pido que me colaboren con cualquier información que sea clave para dar ya sea con el nombre de esta mujer, si alguien la vio ese mismo día en otro lugar, si conocen a alguno de los que estaban con ella en ese momento o cualquier cosa que tenga que ver con esas personas por favor no duden en decirme, se los agradecería con mi alma".