Mujer pide exhumar el cuerpo de un bebé porque asegura que ese no es su hijo

La situación que vive Dana Manjarrés en Santa Marta, ha sido llevada hasta los estrados judiciales. La mujer asegura que el bebé que le dieron por muerto el 8 de agosto de 2020, según a causa del coronavirus, no es su hijo. Busca que un juez apruebe la exhumación y la prueba de ADN del cuerpo del menor para confirmar su teoría.

Manjarrés cuenta que por esos días fue internada en la clínica El Prado de esta ciudad por presentar síntomas relacionados al COVID-19, no obstante, al momento de realizarle la prueba salió negativo, aunque días después le llegó un documento que decía lo contrario. Por sus complicaciones tuvo que ser remitida a UCI y dada la gravedad del asunto los médicos le practicaron la cesárea.

“Mi mamá dice que abrió el cajón y lo que encontró fue una bolsa plástica envuelta con mucha cinta y no se sintió bebé ahí. Quiero saber qué fue lo que hicieron con mi hijo. Les pido esa orden para saber qué hay en ese féretro. Mi corazón de madre me dice que mi hijo no está muerto”, señaló Dana.

La mujer sostiene que el proceso avanza con lentitud y lo único que requiere a la Fiscalía es claridad en su investigación. “Tendré paz el día en que abramos el cajón y se conozca los resultados de la prueba”, concluyó.