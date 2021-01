Navieras denuncian que el puente Roncador está afectando la navegación en el río Magdalena

La denuncia se encontró en esta ocasión en un puente que costó 300 mil millones de pesos y que es considerado el puente más largo de Colombia, este se encuentra ubicado en el río Magdalena, más exactamente en la conexión entre Yatí – Bodega, ubicada en Mompox y Magangué, el puente se llama el Roncador y fue ejecutado por el Fondo de Adaptación.

Según lo que pudo conocer W Radio, es que el puente a pesar de haberse entregado tal cual como estaba planeado, no fue diseñado de forma correcta ya que ahora representa un problema para la navegación en el río Magdalena, esto debido al espacio que hay entre los pilares que sostienen a la estructura, los cuales poseen entre cada uno una distancia de 160 metros, espacio que es insuficiente para que los llamados convoy que son remolques que arrastran varias barcazas y que pueden medir más de 300 metros puedan maniobrar al cruzar por debajo de la mega obra.

De acuerdo con diferentes navieras a las que consultó W Radio, al momento de realizar su paso por debajo del puente Roncador, han tenido que empezar a realizar un procedimiento llamado fraccionamiento que no es otra cosa diferente a desarmar sus convoy para poder avanzar, lo que desde luego representa sobrecostos para sus operaciones ya que en cada paso podrían retrasarse hasta un día, teniendo en cuenta que solo se puede transitar por esa zona en horas diurnas.

Le puede interesar:

Ante el escenario, Andrés Londoño, presidente de la Federación Nacional de Navieros, Fedenavi, en entrevista con W Radio, dijo “el puente Roncador nos ha generado desde sus inicios grandes problemas, rápidamente alertamos a Cormagdalena y al Ministerio de Transporte de la construcción de las pilas de este puente justamente en el centro del canal navegable, este puente localizado en una curva entre dos brazos del río y dejaron tres luces de 160 metros teóricamente para que nosotros pudiéramos navegar por debajo de estas luces, desafortunadamente aquí no se tuvieron en cuenta todas las compresiones considerando que el objetivo del puente no es solamente pasar por encima de un cuerpo de agua, si no que está cruzando por una hidrovía donde hay una activación de navegación importante”.

Seguido a esto, Fedenavi sostuvo que el espacio entre los pilares de la estructura para que se hubiera generado un buen funcionamiento de la navegación por debajo del puente debía ser mínimo de 190 metros pero que sumado a que no se cumplió con esa distancia, también se está presentando el problema que en esa zona del río sus orillas son geológicamente blandas por lo que el cauce del mismo ha venido presentando cambios, lo que a su vez ha generado que presente sedimentación la cual expuso uno de las pilas del puente, situación que llevó a que el Fondo de Adaptación realizará un relleno con roca para protegerla, teniendo como resultado que el espacio por donde las barcazas pueden transitar y que antes era de 80 metros ahora sea menor, dificultando aún más el tránsito de los convoy.

En cuanto a la solución que podría darse para mejorar la navegabilidad debajo del puente, W Radio conoció que una de las posibilidades que se estudia es la de realizar un dragado en esa zona, lo cual desde luego significaría que se tendría que hacer una nueva inversión, sin embargo, en algunas reuniones que el Gobierno ya ha tenido con Fedenavi, Londoño dijo que las solución que se plantea es “que se haga un estudio para ver cómo va a ser el comportamiento del río y si se necesitan unas obras de encauzamiento, unas obras de dragado y la afectación de estas obras dentro del funcionamiento general del puente”.

Por su parte, el Fondo de Adaptación respondió a W Radio que los diseños de la interconexión vial Yatí - La Bodega, fueron realizados por el Instituto Nacional de Vías, añadiendo que dichos estudios se ciñeron a los parámetros definidos por las normas vigentes y acogieron todas las recomendaciones de las autoridades competentes.

También se expuso que la definición del trazado se realizó de acuerdo con los requerimientos de la licencia ambiental expedida por la ANLA, y que sobre dichos trazados se aplicaron todas las solicitudes de Cormagdalena en lo referente a la distancia entre pilas y la altura del puente sobre el nivel máximo de las aguas del río Magdalena.

Asimismo, que Cormagdalena solicitó que la distancia entre pilas sobre los brazos Santa Lucía y Roncador del río Magdalena fuera de 160 metros y el gálibo de 16 metros. El puente se construyó respetando esta distancia entre pilas, pero con una altura de 25 metros de gálibo, superando los requisitos de la normativa vigente y de la que fue solicitada por Cormagdalena.

Finalmente, se espera respuestas sobre este tema por parte del Invías y Cormagdalena.