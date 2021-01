No hay seguimiento de la Alcaldía de Cartagena al maltrato de caballos cocheros: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación ha recibido varias denuncias de ciudadanos sobre el maltrato animal contra los caballos que son utilizados como cocheros en la ciudad de Cartagena.

El pasado 24 de diciembre del 2020, murieron 12 caballos luego de presentar fuertes cólicos en sus sistemas digestivos. Frente a esto, Alejandro Gaviria Henao, fiscal coordinador del Grupo Especial para la lucha contra el maltrato animal explicó en qué van las investigaciones: “La Fiscalía allanó un potrero en Marbella y nos dimos cuenta de que los animales no cuentan con las condiciones adecuadas”.

“En las pesebreras encontramos 30 animales, de los cuales, ninguno cumple con criterios de bienestar. Al ver esto, retiramos lo seis animales que estaban en peores condiciones”, agregó Gaviria.

En cuanto a la continuidad con la que se han presentado estas denuncias y las respectivas multas que tendrían quienes caigan en maltrato animal, el coordinador dijo que: “nosotros continuaremos en las investigaciones, pero lo que podemos asegurar hasta ahora es que la comida que le dan a estos animales no es la misma, y no hay horarios regulares. La Alcaldía no hace controles de estas situaciones, por eso intervenimos nosotros como Fiscalía”.

La persona que sea encontrada responsable de maltrato animal puede recibir una multa de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una sanción de 12 a 30 meses de cárcel.

“Los animales deberían estar en perfectas condiciones, completamente errados y tener días de descanso. Asimismo, tener lugares seguros de albergue”, especificó Gaviria al referirse a las necesidades que deberían tener los caballos.