No me importa tener visa americana: gobernador de Nariño Camilo Romero manifestó que no sabe los motivos por los que su visa fue cancelada y comentó que el viaje que realizaría era para asistir a la Semana Climática en Nueva York.

Soy el único gobernador que le quitaron la visa, que he sufrido tantas amenazas e investigado tantas veces por Néstor Humberto Martínez: Camilo Romero, gobernador de Nariño. Foto: Colprensa