No se puede concluir que quienes no están en el censo están delinquiendo: Emilio Archila

El Alto Consejero para la estabilización y consolidación de Colombia, Emilio Archila, se refirió a las cifras de exmiembros de la guerrilla de las Farc que ya no hacen parte del proceso de paz.

Desde Medellín, aseguró que la cifra inicial era de 13 mil combatientes de esa guerrilla que se acreditaron como parte del proceso. Hoy las cifras actualizadas dan cuenta de unos 10 mil 500 que siguen en el proceso, es decir, que 2 mil 500 ya no están en los registros del gobierno nacional.

El funcionario aclaró que eso no significa que sean disidentes, "no se puede concluir que quienes no están en el censo están delinquiendo", al agregar que muchos de quienes ya no están en los ETCR ni programas del gobierno, tomaron la decisión de irse con sus familiares y estar fuera del radar pero que no se ha comprobado su reincidencia criminal.

Además aseguró que hay más de 200 esquemas de seguridad entre colectivos e individuales para excombatientes de las Farc. Estos esquemas y las medidas serán analizadas con el presidente Iván Duque.