No tengo problema con una junta ecuánime. Si un miembro no me gusta, lo cambio: Quintero El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió en La W a los cuestionamientos tras la renuncia de la junta directiva de EPM por demanda a los constructores de Hidroituango.

Yo siempre he sido muy tranquilo con los temas de poder: Daniel Quintero. Foto: Colprensa / Álvaro Tavera