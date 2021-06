Nuevo hospital de Risaralda tendrá el nombre de la mamá del contralor general

A través de la Ordenanza 027 sancionada por el gobernador de Risaralda se le dio el nombre al hospital regional de cuarto nivel que será construido próximamente en Pereira, cuyo nombre es: Hospital Universitario de Alta Complejidad del Eje Cafetero Carolina Larrarte – Nuestra Señora de los Remedios.

Según explicó el gobernador Víctor Manuel Tamayo, el primer nombre es un homenaje a la madre del pereirano y contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien falleció en el año 2006 tras sufrir una enfermedad de alto costo. Además, aseguró que esta ordenanza es un reconocimiento especial que se le entregó al contralor por su gestión para la consolidación del centro asistencial de cuarto nivel.

Le puede interesar: Nueve jóvenes han sido amenazados de muerte en Pereira por participar en protestas.

“Este es el mejor comienzo de la obra más grandiosa para Risaralda y qué mejor comienzo que atribuirle merecidamente el nombre de la mujer maravillosa que nos inspira y el anhelo de ver su semilla convertida en dorada abundancia.” dijo el gobernador.

W Radio conoció que la mujer fue Ingeniera Catastral que laboró por muchos años en la Gobernación del Risaralda y en la Universidad Tecnológica de Pereira.

Le puede interesar: Más de $2.000 millones costará reparar las estaciones de Megabús en Pereira.

Al parecer, Larrate murió por no tener en la región un médico tratante o especialista de una enfermedad llamada: lupus eritematoso sistémico. Así lo explicó el contralor Córdoba.

“A mí me duele mucho y por eso hace 15 años el dolor más grande fue ver cómo además de mi madre las personas que no tenía con qué pagar los medicamentos y ellos, 10 años menores que mi madre, se morían. Eso fue lo que efectivamente siempre estuvo en mi cabeza, para poder pensar en este hospital de cuarto nivel; para qué más vías, edificios o molles; sino tenemos lo más importante que es la salud, que no discrimina edad, color, partido político o estrato social; eso es lo más importante y es lo único que le podemos dejar a nuestra gente”, aseguró Córdoba.

Presentación previa del documento adjunto: